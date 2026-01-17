Haberler

Sivas merkezli siber dolandırıcılık operasyonu, 18 şüpheliden 11'i tutuklandı

Sivas merkezli siber dolandırıcılık operasyonu, 18 şüpheliden 11'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas merkezli üç ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 390 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Sivas Merkezli 3 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alının 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, şüphelilerin yaklaşık 390 milyon haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" şüphesi ile bir suç örgütü takibe alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, üçüncü şahısların banka hesaplarını kullanarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve drone destekli operasyonda, Sivas'ta 16 şüpheli, Antalya'da 1 şüpheli, İzmir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka, kripto ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesaplarında 390 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüphelinin 11' i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor

Futbol dünyasının konuştuğu gol