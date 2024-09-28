Serhat Akın'a Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Yakalandı

Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına karışan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

Beykoz Kavacık'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, eski Fenerbahçeli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı. Emniyetin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edildi. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. adlı şüpheliler yakalandı.

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - İSTANBUL