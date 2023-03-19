Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sentetik ecza sevkiyatı polise takıldı

3. Sayfa Haberleri

İl dışından İzmir'e sentetik ecza ürünü sevkiyatı yaptığı belirlenen araç, Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

İl dışından İzmir'e sentetik ecza ürünü sevkiyatı yaptığı belirlenen araç, Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada 88 bin 900 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda yeşil reçeteye tabi sentetik hap getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa ilçesinde plakası belirlenen aracı durduran ekiplerin yaptığı aramada, 88 bin 900 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Operasyonda araç içerisinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheli tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title