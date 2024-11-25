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Selçuk'ta Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı

Selçuk'ta Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir plastik kasa fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir plastik kasa fabrikasına Sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan, 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekare kapalı alana sahip plastik kasa üreten fabrika olan Okay Plastik' te meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlçemiz TOKİ konutlarına yakın bölgede bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında, saat 08.00 'de başlayan yangına itfaiye yeterli kuvvetle müdahaleye devam ediyor, emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bu alanda herhangi bir yaralı yok." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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