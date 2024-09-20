Seçil Erzan Davasında Tutuklu Sanık Ali Yörük Tahliye Edildi
Seçil Erzan'ın yargılandığı davada, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan Ali Yörük serbest bırakıldı. Artık davada tek tutuklu sanık Seçil Erzan oldu.
Seçil Erzan'ın yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Yörük tahliye edildi
İSTANBUL - Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Yörük tahliye edildi. Böylece Erzan davada tek tutuklu sanık oldu.