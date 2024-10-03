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Seçil Erzan davasında gazetecinin avukatına tehdit iddiası

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Yüksek karlı özel fon dolandırıcılığı davasında, gazeteci Lube Ayar hakkında 'tehdit ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Rezan Epözdemir, Ayar'ın duruşma tutanaklarını yanlış paylaştığını belirterek suç duyurusu talep etti.

Seçil Erzan davasında, gazeteciye avukatı tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusu

İSTANBUL - Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın 20 Eylül tarihinde görülen duruşması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, gazeteci Lube Ayar hakkında 'tehdit ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 20 Eylül tarihinde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme salonundan çıkarılmıştı

20 Eylül tarihinde görülen duruşma sırasında bir kısım müştekilerin avukatı Rezan Epözdemir, gazeteci Lube Ayar'ın sosyal medya platformu X üzerinden duruşma tutanaklarına yansıyan beyanları doğru olmayacak şekilde paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etmiş, salonda bulunan Ayar ise bu duruma tepki göstermişti. Yaşanan olay üzerine heyet, Ayar'ın mahkeme salonundan dışarı çıkartılmasına karar vermişti.

Müşteki avukatından suç duyurusu talebi

Lube Ayar yaşanan olay sırasında müşteki futbolcuların avukatı Rezan Epözdemir'e parmak sallayıp, "Sen göreceksin bekle sen" şeklinde sözler sarf etmiş, bunun üzerine Epözdemir ise duruma tepki göstermiş ve Ayar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etmişti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, talebin kabul edilmesini istemişti.

Ayar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Ayar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak 'tehdit ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Seçil Erzan davasında gazetecinin avukatına tehdit iddiası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa

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