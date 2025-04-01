'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı

Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
Volkan Konak'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi

Volkan Konak'ın cenaze töreninde panik anları
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı

Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu ve Bayram Hasreti

Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu ve Bayram Hasreti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda geçirirken ailelerinden uzak kaldılar. Tır parklarının dolması nedeniyle yol kenarlarına park eden sürücüler, sıralarının gelmesini bekliyor.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda geçirdiler.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda geçirmek zorunda kaldılar.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tır sürücüleri, tır parklarının dolmasıyla Karadeniz sahil yolunda yer alan yol kenarlarına sağlı sollu park ederek sıralarını beklemeye başladılar.

Sıralarının kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda, ailelerinden uzak geçirdiler.

Telefonla ailelerini arayan ve hasret gideren tır sürücüleri, sıranın bir an önce kendilerine gelmesini beklediler.

Ailemle telefonla bayramlaştık

15 yıldır tır şoförlüğü yapan Aziz Hasanoğlu şunları söyledi: "Bu bayramı da yollarda geçiriyorum. 40 gün evimden ayrı kalacağım. Kapılarda biraz sıralar hızlı ilerlese iyi olur. Ben Hopa'da sıradayım. Ailem Denizli'de, telefonla bayramlaştık. Ailemi en son 15-20 gün önce gördüm. Zor bir meslek ama mecburen yapmak zorundayız. Çocuklar okuyor, ev kredisi var, mecbur çalışmalıyız."

Tırcının bayramı seyranı olmaz

Yaşar Kocar ise şunları söyledi: "35 yıldır tır şoförüyüm. 3 gündür tır kuyruğunu bekliyorum. Aile özlemi çekiyorum. Tırcının bayramı, seyranı olmaz. Ailemle ayda bir görüşüyorum. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.