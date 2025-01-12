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Sarıyer'de İranlı İş Adamının Aracı Seyyar Satıcıya Çarparak Mesire Alanına Uçtu

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Sarıyer'de bir İranlı iş insanının ciple seyyar satıcıya çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşlı seyyar satıcı yaralanırken, kaza anında aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüntülendi.

Sarıyer'de İranlı iş insanının ciple seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtuğu anlar kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de İranlı iş insanı Aref Nasiri Khalahi'nin yol kenarındaki seyyar satıcı 64 yaşındaki Sadiye Aydın'a çarparak mesire alanına uçtuğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın hakimiyetini kaybedip savrulduğu anlar görülüyor.

Kaza, 5 Ocak Pazar günü saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İranlı iş insanı Aref Nasiri Khalahi, yanındaki asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi 34 MR 007 plakalı cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol boyunca savrulan cip sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın'a çarptıktan sonra mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

Yaşlı kadının bacakları kırıldı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce kaydığı ardından da yol kenarında bulunan seyyar satıcı kadına çarptığı anlar görülüyor. Kaza sırasında cip mesire alanına uçuyor.

Sarıyer'de İranlı İş Adamının Aracı Seyyar Satıcıya Çarparak Mesire Alanına Uçtu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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