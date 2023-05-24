Şarampole yuvarlanan kamyonu ev kurtardı

Adıyaman'da, depremden dolayı hasar alan binaların molozlarını taşıyan kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonu, yol güzergahında bulunan bir kamyon evi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde 6 Şubat tarihindeki depremde hasar alan binaların yıkımından kalan molozları taşıyan özel bir firmaya ait kamyon, rampa çıkışı kontrolden çıkarak devrildi. Kamyoneti güzergahta bir ev tutarken, molozlar da etrafa dağıldı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken kamyonda hasar meydana geldi.

Devrilen kamyon, yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN