Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

Bahçeli'nin telefon diplomasisi sürüyor! Bakın bu kez kimi aradı?
Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Trump bu kez İran'ı tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Sapanca'da sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yapan 22 kişi tutuklandı

Sapanca'da sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yapan 22 kişi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları vererek 120 milyon dolandırıcılık yapan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları toplam 120 milyon dolandıran 30 şüpheliden 22'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları toplam 120 milyon dolandıran şüpheliler için ekipler harekete geçti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana, Mersin'den gelen şikayetler üzerine bungalov dolandırıcılığına operasyon düzenledi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli polisi tarafından Kocaeli ile birlikte 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen 30 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
img

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
img

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu

Adanalı versiyonunu gören Ronaldo'nun tepkisi olay oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.