Şantaj ve Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama

Tekirdağ ve Edirne illerinde düzenlenen şantaj ve dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturmada, 5 şüphelinin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri tuzağa düşürerek elde ettikleri özel görüntülerle mağdurlara şantaj yaptıkları ve bu yöntemle toplamda 8 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ekiplerce şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 18 adet mağdurlara ait banka/kredi kartı ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ