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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında
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Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Harran ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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