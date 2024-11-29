Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Harran ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA