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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa Akçakale'de 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma operasyonu ile yakalandı. Operasyonda, çeşitli cep telefonları ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir kişiyi 6 milyon TL dolandıran 5 telefon dolandırıcısı, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akçakale ilçesinde, telefonla bir kişiyi 6 milyon TL dolandıran 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 7 adet akıllı cep telefonu, 1 adet tuşlu cep telefonu, 8 adet sim kart, 22 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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