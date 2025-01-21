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Şanlıurfa'da Marketten Para Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da Marketten Para Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında
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Siverek ilçesinde bir şahıs, gece geç saatlerde girdiği marketten 10 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızın meyve seçerek marketten çıkması dikkat çekti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahsın, marketin kasasından para çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde açık olan Yenişehir Manavı'na giren kimliği belirsiz bir şahıs, manav sahibinin dinlendiği sırada kasada bulunan yaklaşık 10 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın parayı aldıktan sonra marketteki reyonlardan meyve seçerek rahat bir şekilde ayrılması dikkat çekti.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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