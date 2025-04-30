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Şanlıurfa'da Maç İzlerken Ayağı Demire Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Maç İzlerken Ayağı Demire Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki sentetik futbol sahasında maç izleyen bir çocuğun ayağı tribündeki demire sıkıştı. İtfaiye ekipleri, demiri keserek çocuğu kurtardı ve tribündekiler alkışladı.

Şanlıurfa'da maç izlerken ayağı tribündeki demire sıkışan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı. Maç izlemeye gidenler, çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesindeki sentetik futbol sahasında yaşandı. Maç izlemeye giden çocuğun ayağı tribündeki demire sıkıştı. Çocuğun ayağını çıkartmayı başaramayan yetkililer, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, demir kesme makası kullanarak demirleri genişletin çocuğun ayağını kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarması, tribündekiler alkışlarla karşılandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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