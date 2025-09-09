Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole düşerek takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerinde Siverek-Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 AD 2406 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşerek takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA