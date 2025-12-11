Haberler

Elektrik denetiminden gizli kripto üretim tesisi çıktı

Elektrik denetiminden gizli kripto üretim tesisi çıktı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak elektrik ile kripto üretimi yapılan gizli bir tesis bulundu. Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde ahır görünümündeki yapıda, günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tüketecek şekilde kaçak trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, durumu savcılığa bildirdi ve trafoya el konulmasını sağladı.

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde kaçak elektrik ile kripto üretimi yapılan gizli tesis ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki tesiste, kripto üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı. Yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde, 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi. Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle teknolojiyi aktif kullanan Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı denetimlerinde sıra dışı bir kullanım tespitti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki denetimde ahır görünümündeki yapının içerinde gizli bir kripto üretim tesisi çıktı. Kripto para üretimi için kullanılan tesiste elektriğin 1.600 kWh gücündeki kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı. Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği belirlendi.

Her ay bin çeyrek altın değerinde kaçak elektrik

. Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elekriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini belirtti.

Savcılık kaçak trafoya el koyma kararı aldı

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Dicle Elektrik, başvuru sonrasında savcılığın trafoya el koyma kararı aldığını duyurdu. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
