Şanlıurfa'da Jandarma Kaçakçılara Darbe Vurdu

Güncelleme:
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı sigara, alkol, çay ve kahve makinesi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarıyla mücadele kapsamında gümrük kaçağı sigara, alkol, çay ve kahve makinesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı bin 496 adet sigara, 3 litre alkol, 4 kilogram çay ve 2 adet kahve makinesi ele geçirildi.

Tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
