Şanlıurfa'da Jandarma Kaçak Tütün Operasyonu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçtan bin paket gümrük kaçağı sigara ile nargile tütünü geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bin paket gümrük kaçağı sigara ile 65 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. - ŞANLIURFA