Haberler

Şanlıurfa'da Jandarma Kaçak Tütün Operasyonu

Şanlıurfa'da Jandarma Kaçak Tütün Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma, durdurduğu araçta bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçtan bin paket gümrük kaçağı sigara ile nargile tütünü geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bin paket gümrük kaçağı sigara ile 65 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı

Almanya'da ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.