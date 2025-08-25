Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Önemli Darbe

Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Önemli Darbe
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen jandarma yol uygulamasında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Uygulamada binlerce paket kaçak sigara, alkol ve çay bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen şok yol uygulamasında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hassa burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamalarda 2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre gümrük kaçağı alkol, 15 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirdi. - ŞANLIURFA

