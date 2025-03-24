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Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iletişim yoluyla 16 farklı ilde 29 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Yapılan operasyon sonucu dolandırıcılara ait çok sayıda iletişim aracı ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iletişim yoluyla 16 farklı ilde toplam 29 kişiyi 6 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin "Atıcı evi" olarak adlandırılan ve kimliklerini gizleyerek faaliyet gösterdikleri bir adresten vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Elde edilen emarelerin ardından Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 17 Mart tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları 9 cep telefonu, 10 sim kart, 1 sim kart bloğu ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Yetkililerin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin İstanbul, Aydın, Niğde, Gaziantep, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa, Erzincan, Karaman, Zonguldak, Ankara, Kütahya, Ordu, Malatya, Manisa ve Bolu'da toplam 29 vatandaşı dolandırarak 6 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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