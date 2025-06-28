Şanlıurfa'da Boya Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Ama Can Kaybı Yok

Şanlıurfa'da Boya Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Ama Can Kaybı Yok
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir boya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir boya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının çevre işletmelere sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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