Şanlıurfa'da Biçerdöver Yangını, Buğday Tarlasına Zarar Verdi

Şanlıurfa'da Biçerdöver Yangını, Buğday Tarlasına Zarar Verdi
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Viranşehir ilçesinde hasat yapan biçerdöverin motor kısmında çıkan yangın, buğday tarlasına sıçradı. Köylüler yangına ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hasat yapan biçerdöverin motor kısmında çıkan yangın, buğday tarlasına zarar verdi

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Taşyaka Mahallesinde meydana geldi. Hasat yapan biçerdöverin motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede buğday tarlasına sıçradı. Yangına ilk müdahale köylüler tarafından traktör ve su tankerleriyle yapıldı. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak diğer ekili tarlalara sıçramasını engelledi. Yangın sonrası biçerdöverde maddi hasar meydana gelirken, tarlada ekili olan buğdayın bir kısmı da zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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