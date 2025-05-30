Şanlıurfa'da Banka Soygunu: Bıçak Çeken Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da Banka Soygunu: Bıçak Çeken Şahıs Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, Ziraat Bankası'nda banka müdürüne bıçak çekip paraları alarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis, şahısı yakalayarak emniyete götürdü.

Şanlıurfa'da bankada korku dolu anlar: Bıçak çekip paraları alan şahsı polis yakaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde bir şahıs, banka müdürüne bıçak çektikten sonra aldığı paralarla kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ceylanpınar Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası şubesinde yaşandı. İddiaya göre, M.A. isimli bir şahıs, banka müdürü B.S.'nin odasına girdi. Yanında getirdiği bıçağı çeken şahıs, bankada paniğe neden oldu. Banka görevlilerinin yardım butonuna basması üzerine banko üzerindeki bir miktar parayı alıp dışarı çıkmaya çalışan şahıs, olay yerine giden polisler tarafından yakalandı.

Şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER ZENCİRCİ - 3.Sayfa
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