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Şanlıurfa'da 6 Milyon TL Değerinde Elektrik Kabloları Hırsızlığı Operasyonu

Şanlıurfa'da 6 Milyon TL Değerinde Elektrik Kabloları Hırsızlığı Operasyonu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablo makaraları çalan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çalınan kablolar ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şantiye deposundan piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablo makaralarını çalan 4 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık şüphelilerinin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hurdacılık yaptığı ve çalınan kabloları bir depoda sakladığı belirlendi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu çalınan elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut Ç. ve Abdulmenaf G. tutuklanırken, Emrah E. ve Turan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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