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Şanlıurfa'da 5 Bin 680 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'da 5 Bin 680 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Ge geçirildi
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Şanlıurfa'da polisin düzenlediği operasyonda, bir tırda 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polisin sigara kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda, bir tırı takibe alan ekipler önünü keserek durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, tırın gizli bölmelerinde 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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