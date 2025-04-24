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Sancaktepe'de Oto Galeride Gece Yangın: 7 Araç Yandı

Sancaktepe'de Oto Galeride Gece Yangın: 7 Araç Yandı
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Sancaktepe'de bir oto galericiler sitesinde çıkan yangında, bir iş yeri ve çevresindeki 7 araç kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sancaktepe'de bir oto galericiler sitesinde bulunan iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle iş yeri ve 7 araç yandı. Yangının geride bıraktığı hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yangın, Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde saat 00.40 sıralarında çıktı. Site içerisinde bulunan bir oto klima dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan uzun müdahaleler sonucu yangın söndürüldü.

Yangının geride bıraktığı hasar ise günün aydınlanmasıyla beraber görüntülendi. Yangının çıktığı dükkan ile çevresinde bulunan 7 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yandaki dükkanlara da sirayet ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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