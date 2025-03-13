Sancaktepe'de genç futbolcu halı sahada fenalaşıp hayatını kaybetti

Sancaktepe'de halı sahada maç yapan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de yaşanan olayda, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, bir anda fenalaşarak yere düştü. Fenalaşan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalavaç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Hasan Yalavaç'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Yalavaç için Sancaktepe'de bulunan Hz. Ali Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi ve okuldan arkadaşları, Yalavaç'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yalavaç'ın naaşı mezarlığa defnedildi. Öte yandan, 17 yaşındaki gencin halı sahada fenalaşarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL