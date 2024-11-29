Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

 Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından futbolcular Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu ile fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a ev sahipliği yapan Nuri Asan Tesisleri'nde yangın paniği yaşandı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ligin 14. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde saat 21.00 sıralında yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası, Canik Yenimahalle Atatürk Bulvarı yanındaki tesise itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı

ODALARDA VE ÇATIDA HASAR VAR

Tadilat çalışması sırasında çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği, hasar tespit çalışmasının günün ilk ışıklarıyla yapılacağı belirtildi.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı

İTFAİYECİLER FUTBOLCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Bodrum FK maçı öncesinde tesislerde dinlenen futbolcular yangın sırasında dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu ile fotoğraf çektirdi.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı

Kaynak: Haberler.com / Salim Can Özcan - 3.Sayfa
img

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
img

Yarın sabah ülkeye giriş yapacak tüm Türkiye bu kokuyu hissedecek
img

Memur kanunu değişiyor! İşte sunulan teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? Kahve falında tavus kuşu görmek ne demek? Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik? Alanya'da deprem mi oldu? 29 Kasım Alanya deprem mi oldu? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Kahve falında kurt görmek ne demek? Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir? Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahve falında zürafa görmek ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.