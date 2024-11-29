Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından futbolcular Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu ile fotoğraf çektirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a ev sahipliği yapan Nuri Asan Tesisleri'nde yangın paniği yaşandı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Ligin 14. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde saat 21.00 sıralında yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası, Canik Yenimahalle Atatürk Bulvarı yanındaki tesise itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.
ODALARDA VE ÇATIDA HASAR VAR
Tadilat çalışması sırasında çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği, hasar tespit çalışmasının günün ilk ışıklarıyla yapılacağı belirtildi.
İTFAİYECİLER FUTBOLCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Bodrum FK maçı öncesinde tesislerde dinlenen futbolcular yangın sırasında dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu ile fotoğraf çektirdi.