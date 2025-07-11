Samsun'da Tır Çekicisi Satışında Dolandırıcılık: 3 Sanığa Ceza

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Samsun'da internet üzerinden tır çekicisi satış ilanıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da internet üzerinden verilen tır çekicisi satış ilanıyla bir kişiyi dolandıran 3 sanık, yargılandıkları mahkemece 2 yıl 6'şar ay hapis ve bin 240'ar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'da ikamet eden Y.K.'nin, sahibinden.com adlı internet sitesinde 500 bin liraya satışa sunulan bir tır çekicisi ilanını görmesiyle başladı. Y.K., aracı satın almak için kapora olarak bin lira gönderdi. Ancak dolandırıldığını anlayan Y.K. hemen şikayette bulundu.

Yaşanan bu dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak E.Ç., U.Ü. ve M.K. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, mahkeme heyeti E.Ç., U.Ü. ve M.K.'yi 2 yıl 6'şar ay hapis ve bin 250'şer lira adli para cezasına mahküm etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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