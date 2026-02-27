Haberler

Bafra'da telefonla 2 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Güncelleme:
Bafra ilçesinde, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları tarafından 2 milyon TL dolandırılan bir kişinin müracaatı üzerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Dolandırılan para, farklı illerde döviz ve altına dönüştürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi 2 milyon TL dolandıran telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, telefon dolandırıcılığı olayına ilişkin operasyon gerçekleştirildi. Bafra'da bir kişinin, kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 2 milyon TL dolandırıldığı yönündeki müracaatı üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde dolandırılan paranın farklı illerde bulunan döviz bürosu ve kuyumcular aracılığıyla döviz ve altına dönüştürüldüğü tespit edildi. Suça konu meblağı tahsil eden şüphelilerin C.V. (55) ve E.Y. (44) olduğu belirlendi. Şüphelilerin farklı iki ildeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen C.V. ve E.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
