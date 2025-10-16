Haberler

Samsun'da Spor Salonu Önünde Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Spor Salonu Önünde Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir spor salonu önünde park halindeki araca silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Olayda 6 merminin isabet ettiği araç ele geçirilirken, saldırıya karışan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir spor salonu önünde otomobile silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir spor salonu önünde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor salonu sahibi H.K.'ya ait iş yerinin önünde park halindeki araca tabanca ile ateş açıldı. Kurşunlardan 6'sı araca isabet etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis saldırı olayında kullanılan aracı park halinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada silahlı saldırı olayına karışan E.N.U.(23), E.D.(40) ve K.S.F.( 23) Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorgulama Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesinde sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
