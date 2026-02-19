Haberler

Elektrikli araç satışı dolandırıcılığından 2 kişi tutuklandı

Elektrikli araç satışı dolandırıcılığından 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli 3 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, yaşlıların kullandığı elektrikli araçların satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, internet üzerinden yaşlıların kullandığı elektrikli araçların satışı vaadiyle vatandaşları dolandırmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik kapsamlı soruşturma yürütüldü. Samsun'da bir kişinin yaşlıların kullandığı elektrikli aracı internet üzerinden satış ilanı görerek dolandırılması üzerine şüphelilerin faaliyetleri teknik ve fiziki takibe alan polis, zanlıların banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit etti. Soruşturma kapsamında 17 Şubat 2026 tarihinde Mersin, Antalya ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.D. (27) Mersin'in Mezitli ilçesinde, S.S.T. (26) Antalya'da ve T.K. (37) Adana'nın Seyhan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D. ve S.S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar

Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar