Samsun'da Metro Market'ten Yiyecek Çalan İki Kişi Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Metro Market'ten yiyecek çalan iki kişi, güvenlik görevlilerince yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bulunan Metro Market'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. ile kız arkadaşı B.İ.M., market bölümünden toplam 2 bin 627 lira değerinde meyve, sütlü tatlı ve peynir çaldı. Şahıslar güvenlik görevlilerince fark edilerek durduruldu. Yapılan aramada çaldıkları ürünler çantalarında ele geçirildi.

Irmak Polis Merkezi'ne teslim edilen zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN