Haberler

Çivi çakma makinesi hırsızlığına tutuklama

Çivi çakma makinesi hırsızlığına tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 34 yaşındaki marangoz, komşusuna ait iş yerinden 20 bin lira değerindeki çivi çakma makinesini çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da komşusuna ait iş yerinden 20 bin lira değerindeki çivi çakma makinesini çaldığı iddia edilen marangoz, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.T. (34) isimli marangozun komşusuna ait iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdiği ve elektrikli çivi çakma makinesini aldığı öne sürüldü. İhbar üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.S.T., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu