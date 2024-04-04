Samsun'da Kumar Oynanan Kıraathanede Denetim Yapıldı

Samsun'da umuma açık yerlerin denetlendiği sırada bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edilerek, 5 kişiye ceza uygulandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir kıraathanede denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, F.B.(38), Ü.A.(42), S.U.(40) ve İ.T. (48) isimli şahısların kumar oynadığı ve masa üzerinde 4 adet 200 TL, 3 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 adet 20 TL, 1 adet 10 TL olmak üzere toplamda bin 180 TL kağıt banknot ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Kumar oynayan şahıslara kişi başı 4 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

Kahvehane sahibi İ.K.(49) isimli şahıs hakkında da 'kumar oynatmaya yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN