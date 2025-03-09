Samsun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye Para Cezası, Kıraathane Sahibine Soruşturma

Samsun'da polis tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye para cezası uygulanırken, kıraathane sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 55 bin 482 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, iş yeri sahibi F.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon sırasında 700 TL nakit paraya da el konuldu. - SAMSUN