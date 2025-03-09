ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Samsun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye Para Cezası, Kıraathane Sahibine Soruşturma

Samsun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye Para Cezası, Kıraathane Sahibine Soruşturma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı ve kıraathane sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Operasyonda toplam 700 TL nakit paraya da el konuldu.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye para cezası uygulanırken, kıraathane sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 55 bin 482 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, iş yeri sahibi F.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon sırasında 700 TL nakit paraya da el konuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

İki futbolcu birden hastanelik oldu
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.