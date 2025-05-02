Samsun'da Kiralık Ev Dolandırıcılığı: 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Samsun'da Kiralık Ev Dolandırıcılığı: 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
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Samsun'da kiralık ev ilanı üzerinden bir kişiyi 9 bin 500 TL dolandıran E.K., mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da kiralık ev ilanı üzerinden bir kişiyi 9 bin 500 TL dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. adlı kadın, sahibinden.com internet sitesinde kiralık ev ilanı veren E.K. ile telefonla iletişime geçti. Evi kiralamak için anlaşan G.Y., verilen banka hesabına 9 bin 500 TL gönderdi. Daha sonra E.K.'ye ulaşamayan G.Y., dolandırıldığını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan E.K., Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, E.K.'yi dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 820 TL adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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