Samsun'da Kafeden Cep Telefonu Çalan Zanlı Yakalandı

Samsun'da Kafeden Cep Telefonu Çalan Zanlı Yakalandı
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Samsun'da Kafeden Cep Telefonu Çalan Zanlı Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kafeden cep telefonları çalan A.B. polis takibiyle yakalandı. Zanlı, borcunu ödemek için bu suçu işlediğini söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kafeden cep telefonu çalan zanlı yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir kafeden masa üstünden 2 adet cep telefonu çalan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede masa üzerindeki 2 adet cep telefonu çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını A.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık polisi tarafından gözaltına alınan A.B.'nin 'borcunu ödemek için cep telefonu hırsızlığı yaptığını' söylediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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