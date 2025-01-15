Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 884 Paket Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 884 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 884 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 884 paket gümrük kaçağı sigara elde etti. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa