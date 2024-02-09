Samsun'da Kaçak Avcılara 555 Bin TL İdari Para Cezası

Samsun'da 2023 yılında kaçak av ve kontrol çalışmaları kapsamında 102 avcıya 555 bin TL idari para cezası uygulandı.

Av koruma ve kontrol çalışmaları çerçevesinde 2003-2022 yılları arasında bin 936 kişiye 1 milyon 898 bin TL idari para cezası uygulandı. 2023 yılı tamamında ise kaçak av ve kontrol çalışmaları kapsamında 102 avcıya 555 bin TL idari para cezası uygulandı. Avcılık ve belgelendirme çalışmaları kapsamında 2023'te 21 adet kurs açıldı. 420 kişi bu dönemde avcılık kursunu bitirdi. 2 bin 952 adet avlanma pulu satılırken, bu dönemde 1 milyon 619 bin TL av pulu geliri elde edildi. Samsun'da 2023 itibari ile aktif 4 bin 600 avcı bulunurken, bunları 22 fahri av müfettişi denetliyor.

Hayvanlara kötü davranan 38 kişiye 509 bin TL para cezası

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2003-2022 yılları arasında 166 kişiye 912 bin TL idari para cezası uygulandı. 2023 yılında ise toplam 38 kişiye hayvanlara kötü muameleden dolayı 509 bin TL idari para cezası uygulandı.

Binlerce sülün kene avcısı olarak doğaya salındı

Yaban hayatı yetiştirme ve salım çalışmaları çerçevesinde Gelemen Sülün Üretim Merkezinde yetiştirilen 14 bin 232 adet sülün Ordu, Trabzon, Rize, Zonguldak, Bartın, Giresun, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Samsun'da zararlı böcekleri yemesi için doğaya bırakıldı. Ayrıca 2 bin 732 adet sülün de ihtiyaç durumunda gönderilmek için rezervde bekletildi. Ayrıca 2023'te 400 adet kınalı keklik de çeşitli illerde doğaya bırakıldı.

Ayrıca Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezi'nde yetiştirilen kızıl geyiklerden 83 tanesi 2023 yılına kadar doğaya bırakıldı. 4 tane de 2023 yılında olmak üzere bu zamana kadar toplam 87 adet kızıl geyik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İl genelindeki ormanlara yerleştirilen 21 ayrı fotokapan ile Samsun'daki yaban hayatı anbean kaydediliyor. Şimdiye kadar vahşi yaşamda fotokapanlara kızıl geyik, kurt, karaca, yaban kedisi, yaban domuzu, çakal ve birçok yaban hayvanı takıldı. Öte yandan yaban hayatta yaralı olarak ele geçirilen 387 hayvanın tedavisi yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.

Ayrıca bu kış döneminde 6 ton yem de hayvanlar için doğaya bırakıldı. - SAMSUN