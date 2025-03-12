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Samsun'da Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden 238 bin liralık altın ve para çalan G.Y. (29), hakkında ertelenmiş 70 yıl hapis cezası ve 63 suç kaydı olduğu için polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da girdiği evden 238 bin liralık altın ve para çalan, hakkında ertelenmiş 70 yıl hapis cezası ve 63 suç kaydı bulunan kadın, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden 11 gün önce 220 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 18 bin TL nakit para çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 63 suç kaydı bulunan G.Y. (29) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. G.Y. hakkında ertelenmiş 70 yıl hapis cezası da bulunduğu ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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