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Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı

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Samsun'da evlerden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da evlerden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ve Canik ilçelerinde kilitlenmeden çekilen kapıları aparatla dil düşürme yöntemiyle açarak girdikleri 4 ayrı evden ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edilen 2'sinin yaşı 18'den düşük 6 kadın, polisin takibi sonucu gözaltına alındı. İfadesi alınan S.Y. emniyetten, yaşları küçük Ü.Y. ve E.K. ise çocuk savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.V., B.Y. ve P.A. adlı kadın hırsızlar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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