Samsun'da Evden Hindiler Çalındı, Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'da bir evin bahçesinden 3 hindinin çalınması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evin bahçesinden 3 adet hindi çalındı. M.K., jandarmaya şikayette bulundu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili L.S.(58) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan L.S. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen L.S. savcı tarafından elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanması için nöbetçi eczane sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren L.S., mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN