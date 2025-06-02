Samsun'da Depo Hırsızlığı: Eski Çalışan Tutuklandı

Samsun'da Depo Hırsızlığı: Eski Çalışan Tutuklandı
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Samsun'da bir kişi, eski çalıştığı işyerinin deposuna girerek 75 bin lira değerinde musluk bataryası çaldı. Polis, hırsızın kimliğini tespit ederek tutukladı.

Samsun'da bir kişi, 5 yıl önce çalıştığı işyerinin deposuna geceleyin pencereyi zorlayarak girip 75 bin lira değerinde musluk bataryası çaldı. Hırsızlık olayının şüphelisi, polisin teknik takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. isimli şahıs, geçmişte çalıştığı işyerinin deposuna gece saatlerinde girerek 24 adet musluk bataryasını çaldı. Çalınan malzemenin yaklaşık değerinin 75 bin TL olduğu belirlendi.

İşyeri sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla hırsızın kimliğini kısa sürede tespit etti. Zanlının, işyerinin eski çalışanı İ.İ. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İ.İ., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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