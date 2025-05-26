Samsun'da Bungalov Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun'da internet üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle bir vatandaşı dolandıran 2 kişi, mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis ve 9 bin 880'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yaşayan E.A., Sapanca'da kiralık bungalov ilanı görerek ilan sahipleriyle iletişime geçti. Tatil planı yapan E.A., 5 bin TL gönderdi ancak daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonucu M.S. ve K.C.H. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen son duruşmada sanıklar M.S. ve K.C.H., "bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 9 bin 880'er TL adli para cezasına mahküm edildi. - SAMSUN