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Samsun'da Balıkçı Teknesine Kaçak Bal Operasyonu: 1 Ton 240 Kilo Bal Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda, bir balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilo kaçak bal ile birlikte kaçak sigara ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Tekne sahibi 600 bin TL ceza aldı.

Samsun'da balıkçı teknesine kaçak bal operasyonu: 1 ton 240 kilo bal ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından tarafından Karadeniz'de takibe alınan balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda 1 ton 240 kilo kaçak bal, kaçak sigara ve elektronik cihaz ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde denizden karaya uzanan kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, takibe alınan bir balıkçı teknesi karaya yaklaştığında operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından balıkçı teknesinde yapılan aramada, 1 ton 240 kilo kaçak bal, 60 paket kaçak sigara, 15 kilogram bandrolsuz çikolata ve 2 adet kaçak elektronik ses sistemi ele geçirildi.

Yakalanan kaçak ürünler nedeniyle balıkçı teknesi sahibine 600 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da Balıkçı Teknesine Kaçak Bal Operasyonu: 1 Ton 240 Kilo Bal Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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