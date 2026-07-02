Samsun'da 900 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 900 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 900 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 900 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı