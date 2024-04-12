Samsun'da 803 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da 2024 Mart ayında polis bölgesinde meydana gelen 803 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 531 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Mart ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Mart ayında Samsun'da 362'i ölümlü-yaralamalı ve 441'i maddi hasarlı toplamda 803 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 531 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 200 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 46 bin 889 kaza meydana geldi. Bu kazaların 162'sı ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 200 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 934 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 497'sini bisiklet 3'ünü at arabası, bin 993'ünü motorlu bisiklet, 6 bin 345'ini motosiklet, 14 bin 969'unu otomobil, 724'ünü minibüs, 4 bin 255'ini kamyonet, 561'ini kamyon, 745'ini çekici, 563'ünü otobüs, 122'sini traktör, 9'unu arazi taşıtı, 63'ünü özel amaçlı, 21'ini iş makinesi, 23'ünü ambulans, 14'ünü tanker, 2'sini tren, 13'ünü tramvay ve bin 314'ünü diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN