Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Samsun'da 803 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2024 Mart ayında polis bölgesinde meydana gelen 803 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 531 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Mart ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Mart ayında Samsun'da 362'i ölümlü-yaralamalı ve 441'i maddi hasarlı toplamda 803 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 531 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 200 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 46 bin 889 kaza meydana geldi. Bu kazaların 162'sı ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 200 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 934 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 497'sini bisiklet 3'ünü at arabası, bin 993'ünü motorlu bisiklet, 6 bin 345'ini motosiklet, 14 bin 969'unu otomobil, 724'ünü minibüs, 4 bin 255'ini kamyonet, 561'ini kamyon, 745'ini çekici, 563'ünü otobüs, 122'sini traktör, 9'unu arazi taşıtı, 63'ünü özel amaçlı, 21'ini iş makinesi, 23'ünü ambulans, 14'ünü tanker, 2'sini tren, 13'ünü tramvay ve bin 314'ünü diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Samsun trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Galatasaray maçında yabancı hakem var mı? GS maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Yabancı hakem ne zaman gelecek? Hangi maçlarda yabancı hakem görev yapacak? Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar! 13 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 13 Nisan'da ne oldu? 13 Nisan ne günü? 13 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte 12 Nisan'da ne oldu? 12 Nisan olayı nedir? 12 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Nisan'da yaşananlar! Malatya deprem mi oldu 12 Nisan Cuma? Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi ile birleşecek mi? Şevval orucu ne zaman tutulur? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir? 22 Kasım hangi burç? 22 Kasım Akrep burcu mu Yay burcu mu? Kasım 22'si hangi burca aittir? 22 Kasım burcu nedir? 21 Kasım hangi burç? Kasım'ın 21'i hangi burç? 21 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 21 Kasım hangi burca ait? Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nasıldır?, İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, Dinle! İnşirah Suresi Meali ve Faziletleri Nelerdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title