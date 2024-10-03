Samsun'da 20,5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Samsun'da 410 paket halinde 20,5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 410 paket halinde 20,5 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y. ve Y.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN